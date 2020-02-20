مساحته 225 ألف متر ويستوعب 1000 عضو.. «صلاح» يتابع إنشاءات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

أجرى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، زيارة لمشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد عباس، عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد عيسى، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبي، رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية.





وبحسب بيان اليوم، الخميس، تابع "صلاح" الموقف التنفيذي لجميع بنود أعمال التشطيبات بالمبنى الرئيسي، ومباني الخدمات الملحقة، ثم تفقد رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه الأعمال بالمبنى.



