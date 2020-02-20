تأجيل محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع لجلسة 21 أبريل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة 21 أبريل.





صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.









وتضمّن أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين ا .ط ، عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام وزوجته ب .ع ، طالبة بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه همام بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 الف جنيه.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال الشاهد الاول حازم أحمد، رائد شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام امتهمة الثانية بعض طفلها حديث الولادة للبيع وذلك بمساعدة المتهم الاول فاستصدر أذن النيابة العامة وانتقل الي محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الاول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل، وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.





كما استمعت النيابة العامة الي اقوال الشاهد الثاني شريف محمد، نقيب شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.