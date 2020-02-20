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اقتصاد

بالأسماء.. حركة تعيينات وتنقلات فى شركات البترول

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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مايكل عياد
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم حركة تنقلات شملت عددا من مديرى الشئون القانونية ببعض شركات البترول، والتي جاءت كالتالي:

شملت الحركة الآتية أسماؤهم: 

الريدي أحمد عصمت الريدى عباس - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

خالد محمد أحمد عوض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة بدرالدين للبترول.

محمد عبدالمنعم عبدالقادر محمود عامر - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

مجدى عبدالوكيل محمد جاب الله - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة خالدة للبترول
 
أشرف شوقي إبراهيم إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

بدوي عبدالفتاح عبده عبدالفتاح - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور). "

 محمد صلاح محمد محمود هاشم - خبيرًا بمستوى مساعد للرئيس التنفيذي للهيئة بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول

هشام رمضان سيد خليل - مديرًا عامًا بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

عاصم فهمي محمد بدر - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة الإسكندرية للبترول

عبدالحكيم أحمد عبدالحكيم أحمد - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة عش الملاحة للبترول

أيمن محمد لطفى إبراهيم المصرى - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

محمد إسماعيل محمد عبدالرحمن - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة غاز القاهرة.

عصام فتحي محمد مرزوق - مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إعتبارًا من 23 مايو 2020

عصام محمد عبدالمجيد سيد - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).

حسن عادل علي عبدالهادي - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول

محمد عبدالمنعم عمر عمر صالح - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة سيناء للفاز.

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