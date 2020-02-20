بالأسماء.. حركة تعيينات وتنقلات فى شركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم حركة تنقلات شملت عددا من مديرى الشئون القانونية ببعض شركات البترول، والتي جاءت كالتالي:
شملت الحركة الآتية أسماؤهم:
الريدي أحمد عصمت الريدى عباس - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
خالد محمد أحمد عوض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة بدرالدين للبترول.
محمد عبدالمنعم عبدالقادر محمود عامر - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك).
مجدى عبدالوكيل محمد جاب الله - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة خالدة للبترول
أشرف شوقي إبراهيم إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).
بدوي عبدالفتاح عبده عبدالفتاح - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور). "
محمد صلاح محمد محمود هاشم - خبيرًا بمستوى مساعد للرئيس التنفيذي للهيئة بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول
هشام رمضان سيد خليل - مديرًا عامًا بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
عاصم فهمي محمد بدر - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة الإسكندرية للبترول
عبدالحكيم أحمد عبدالحكيم أحمد - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة عش الملاحة للبترول
أيمن محمد لطفى إبراهيم المصرى - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)
محمد إسماعيل محمد عبدالرحمن - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة غاز القاهرة.
عصام فتحي محمد مرزوق - مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إعتبارًا من 23 مايو 2020
عصام محمد عبدالمجيد سيد - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).
حسن عادل علي عبدالهادي - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول
محمد عبدالمنعم عمر عمر صالح - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة سيناء للفاز.