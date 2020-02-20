بالأسماء.. حركة تعيينات وتنقلات فى شركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم حركة تنقلات شملت عددا من مديرى الشئون القانونية ببعض شركات البترول، والتي جاءت كالتالي:

شملت الحركة الآتية أسماؤهم:





الريدي أحمد عصمت الريدى عباس - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).





خالد محمد أحمد عوض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة بدرالدين للبترول.





محمد عبدالمنعم عبدالقادر محمود عامر - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك).





مجدى عبدالوكيل محمد جاب الله - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة خالدة للبترول

أشرف شوقي إبراهيم إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).





بدوي عبدالفتاح عبده عبدالفتاح - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور). "





محمد صلاح محمد محمود هاشم - خبيرًا بمستوى مساعد للرئيس التنفيذي للهيئة بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول





هشام رمضان سيد خليل - مديرًا عامًا بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول.





عاصم فهمي محمد بدر - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة الإسكندرية للبترول





عبدالحكيم أحمد عبدالحكيم أحمد - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة عش الملاحة للبترول





أيمن محمد لطفى إبراهيم المصرى - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)





محمد إسماعيل محمد عبدالرحمن - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة غاز القاهرة.





عصام فتحي محمد مرزوق - مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إعتبارًا من 23 مايو 2020





عصام محمد عبدالمجيد سيد - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).





حسن عادل علي عبدالهادي - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول





محمد عبدالمنعم عمر عمر صالح - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة سيناء للفاز.



