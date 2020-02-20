هتافات معادية لـ كهربا من جماهير الزمالك قبل السوبر المصرى بالإمارات





وكان كهربا لاعبا لنادي الزمالك قبل الانتقال الي صفوف نادي افيس البرتغالي وبعدها عاد الي النادي الاهلي .









تقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019) بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي. وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2. وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.

هتفت جماهير الزمالك ضد محمود كهربا لاعب فريق الأهلى عقب إعلان المذيع الداخلى اسمه في ميكروفون بملعب محمد بن زايد المستضيف لقمة الأهلى والزمالك بالسوبر المصري .