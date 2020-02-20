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رياضة

الدوري الأوروبي .. تشكيلة إنتر ميلان أمام لودوجوريتس البلغاري بـ الدوري الأوروبي

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل إنتر ميلان ضيفًا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "لودوجوريتس أرينا"، ضمن منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وجاءت تشكيلة إنتر ميلان لمباراة لودوجوريتس كالاتي:

حراسة المرمى: باديلي

الدفاع: جودين، رانوكيا، أمبروزويز

الوسط: موسيس، فيتشينو، فاليرو، إيركسن، بيراجي

الهجوم: مارتينيز، سانشيز

ويدخل إنتر ميلان المباراة باحثًا عن الفوز، من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر آخر مباراتين أمام نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والدوري الإيطالي على الترتيب، إلى جانب تنازله عن صدارة الكالتشيو ومركز الوصيف لصالح يوفنتوس ولاتسيو.
الدوري الأوروبي .. تشكيلة إنتر ميلان أمام لودوجوريتس البلغاري بـ الدوري الأوروبي
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