الدوري الأوروبي .. تشكيلة إنتر ميلان أمام لودوجوريتس البلغاري بـ الدوري الأوروبي

الوسط: موسيس، فيتشينو، فاليرو، إيركسن، بيراجي

يحل إنتر ميلان ضيفًا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب " لودوجوريتس أرينا"، ضمن منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويدخل إنتر ميلان المباراة باحثًا عن الفوز، من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر آخر مباراتين أمام نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والدوري الإيطالي على الترتيب، إلى جانب تنازله عن صدارة الكالتشيو ومركز الوصيف لصالح يوفنتوس ولاتسيو.