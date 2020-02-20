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حوادث

الأهالي شكّوا في الجن.. تلميذة وراء حرائق قرية الشراقوة بكفر الشيخ

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:23 م
حريق
حريق
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مصطفى الرماح
تكررت حوادث الحرائق المحدودة بمحتويات عدد من المنازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول بكفر الشيخ، وتمت السيطرة عليها وإخمادها بمعرفة الأهالى، إلا أنها سرعان ما تعود للاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة، الأمر الذي أدى الى استعانة الأهالى بالمشايخ ظنًا بوجود "قوى غير طبيعة" تتسبب فى تلك الحرائق.


أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، قام مدير إحدى مدارس التعليم الاساسى بالإبلاغ عن نشوب حريق فى 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الإبتدائى حال تواجدهن بفناء المدرسة .


وبالفحص توصلت الجهود إلى قيام (تلميذة – مقيمة بذات القرية) بارتكاب الواقعة، وبمناقشتها أقرت بفعلها ذلك مستخدمة "قداحة" كانت تخفيها داخل حذائها، وأقرت بارتكابها لوقائع الحريق بقرية الشراقوة على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالى بتلك القوى غير الطبيعية، وبمراجعة وقائع الجريمة التى شهدتها القرية تبين أن معظمها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها.

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