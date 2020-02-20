بدون VAR.. لاعبو الزمالك يعترضون على الحكم مطالبين باحتساب ركلة جزاء

طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء على الاهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد بن زايد لحسم لقب السوبر المصري.





اعترض لاعبو الزمالك على حكم المباراة بسبب غفلته عن احتساب ركلة جزاء، في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد ملامسة الكرة أحد لاعبي الاهلي داخل منطقة الجزاء.





واكتفى حكم المباراة بفرض رأيه، وعدم الالتفات الى خاصية الفار المتاحه في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





ويخوض الاهلي مباراته أمام الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات لحسم لقب السوبر المصري لأحد الفريقين.





ويبدأ الزمالك مباراة الأهلي بالسوبر بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





رباعي خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.





ثنائي وسط ملعب دفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.





ثلاثي خط وسط هجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".





خط الهجوم: مصطفى محمد.





ويبدأ الأهلي مباراة الزمالك بالسوبر المصري بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.





خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.





خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي