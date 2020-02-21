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رياضة

في غياب كوكا.. أرسنال يحقق فوزا مهما خارج أرضه على أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق أرسنال الإنجليزى فوز مهم على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد فى المباراة المقامة على ملعب "كارايساكى" فى ذهاب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى.

وتكفل الفرنسى الكسندر لاكازيت فى تسجيل هدف الفوز للجانرز فى الدقيقة 81، بصناعة من الشاب بوكايو ساكا.

ودخلت كتيبة أرتيتا بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على  نيوكاسل في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وغاب أحمد حسن "كوكا" عن المشاركة مع أوليمبياكوس، نظرًا لعدم تسجيله في القائمة الأوروبية، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق اليوناني في يناير الماضي، قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب "الإمارات" فى العاصمة البريطانية لندن.

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