اللي يلعب معانا يستحمل..حازم إمام يوجه رسالة لـ تركي آل شيخ عقب تتويج الزمالك بالسوبر .. شاهد

وجه حازم إمام الصغير لاعب نادي الزمالك رسالة إلى تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري.
وكتب حازم إمام على صوره له من احتفاله بكأس السوبر قائلا "حد يطمني علي طال عمره أصل كل توقعاته وأمانيه بتيجي بالعكس اللي يلعب معانا يستحمل ويارب يستحمل".
وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.