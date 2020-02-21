احتفالا بالسوبر .. مبروك يا زمالك أغنية جديدة لـ رامي صبري وعزيز الشافعي.. فيديو

نشر SoundCloud منذ قليل ، أغنية مبروك يازمالك
، كلمات عزيز الشافعي
ومحمد حامد ، وألحان وتوزيع المطرب رامي صبري ، واجتمع الثلاثي الزملكاوي على صناعة الأغنية احتفالا بالفريق الأبيض الذي توج بالسوبر الافريقي منذ عدة أيام أمام الترجي التونسي، والسوبر المصري مساء أمس أمام الأهلي.
وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.