AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتفالا بالسوبر .. مبروك يا زمالك أغنية جديدة لـ رامي صبري وعزيز الشافعي.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
نشر SoundCloud منذ قليل ، أغنية مبروك يازمالك ، كلمات عزيز الشافعي ومحمد حامد ، وألحان وتوزيع المطرب رامي صبري ، واجتمع الثلاثي الزملكاوي على صناعة الأغنية احتفالا بالفريق الأبيض الذي توج بالسوبر الافريقي منذ عدة أيام أمام الترجي التونسي، والسوبر المصري مساء أمس أمام الأهلي.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي   بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك بطلا للسوبر بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 للمرة الرابعة

شيكابالا يطوف الملعب.. احتفالات لاعبي الزمالك عقب التتويج بالسوبر المصري

الأهلي _ الزمالك يتصدر تويتر عقب فوز القلعة البيضاء بالسوبر المصري

السوبر زملكاوي.. هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الزمالك يتصدر تويتر.. شاهد رسائل جماهير الأبيض عقب الفوز بالسوبر المصري

شاهد .. احتفال شيكابالا وبن شرقي بكأس السوبر المحلي

ترشيحاتنا

قرار نهائي.. الجنايني: حصلنا على الموافقة الأمنية لإقامة قمة الدوري في موعدها

ماذا قال أوباما لـ محمود علاء قبل تسديد ضربة الجزاء في السوبر المصري؟

سيدة حاولت تهريب رضيع داخل حقيبة سفر.. شاهد عقابها

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء السوبر المصري.. فيديو

الأهالي شكّوا في الجن.. تلميذة وراء حرائق قرية الشراقوة بكفر الشيخ

بعد فضيحة الفتاة التونسية..قصي خولي يلتزم الصمت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد