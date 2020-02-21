انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على عبد الله جمعة لاعب الزمالك
، بسبب ذهابه لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز بالسوبر المصري
واستفزازهم، قائلا: "هذه ليست كرة قدم، افرح بفريقك، ولا تستفز جمهور المنافس ، هذا الأسلوب ليس له علاقة بالكرة نهائيا".
وقال عماد متعب أحد أعضاء الفريق التحليلي لقناة أون سبورت، على الهواء عقب انتهاء المباراة منفعلا : "الأهلي كبير وجمهوره كبير، موجها انفعاله للاعب الزمالك، لو متعرفش مين هو الأهلي، اقرأ التاريخ وأنت تعرف".
وخسر الأهلي مباراة السوبر المصري لموسم 2018-2019 بركلات الترجيح أمام الزمالك 3-4 ، ليصبح السوبر الرابع للمارد الأبيض.
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.