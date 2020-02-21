انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو





وقال عماد متعب أحد أعضاء الفريق التحليلي لقناة أون سبورت، على الهواء عقب انتهاء المباراة منفعلا : "الأهلي كبير وجمهوره كبير، موجها انفعاله للاعب الزمالك، لو متعرفش مين هو الأهلي، اقرأ التاريخ وأنت تعرف".





وخسر الأهلي مباراة السوبر المصري لموسم 2018-2019 بركلات الترجيح أمام الزمالك 3-4 ، ليصبح السوبر الرابع للمارد الأبيض.





وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه

و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.