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رياضة

انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:41 ص
عماد متعب - عبدالله
عماد متعب - عبدالله جمعة
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ريهام بكير
شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على عبد الله جمعة لاعب الزمالك  ، بسبب ذهابه لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز بالسوبر المصري  واستفزازهم، قائلا: "هذه ليست كرة قدم، افرح بفريقك، ولا تستفز جمهور المنافس ، هذا الأسلوب ليس له علاقة بالكرة نهائيا".

وقال عماد متعب أحد أعضاء الفريق التحليلي لقناة أون سبورت، على الهواء عقب انتهاء المباراة منفعلا : "الأهلي كبير وجمهوره كبير، موجها انفعاله للاعب الزمالك، لو متعرفش مين هو الأهلي، اقرأ التاريخ وأنت تعرف".

وخسر الأهلي مباراة السوبر المصري لموسم 2018-2019 بركلات الترجيح أمام الزمالك 3-4 ، ليصبح السوبر الرابع للمارد الأبيض.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح  بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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