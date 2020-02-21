AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان واهم.. المشير حفتر يفضح دور تركيا وقطر في مساعدة الوفاق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:47 ص
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، أن تعليق حكومة الوفاق مشاركتها في محادثات جنيف يأتي لعدم امتلاك الحكومة للقرار الشخصي وانسياقها "للأوامر من أنقرة والدوحة".

وأضاف حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "حكومة السراج حكومة لا تملك قرارها فهي حكومة مرتهنة داخليا للمليشيات والمجموعات الإرهابية وخارجيا لتركيا وقطر".

وأشار إلى أن "السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة ولا يملك من أمره شيئًا، والدليل تصريحات أردوغان التي أكد فيها ضرورة انسحاب الوفاق من محادثات جنيف".

وردا على سؤال بشأن مصير المحادثات السياسية المقررة في 26 فبراير، أكد المشير حفتر أن "المحادثات السياسية كأحد مسارات جنيف يخضع تحديد توقيتها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحن منفتحون ونتعاطى بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن تحقق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وندعم بعثة الأمم المتحدة ود. غسان سلامة للنجاح في هذه المهمة".

ولفت: "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين"، موضحا أن القوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي للبلاد.

وشدد حفتر: "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

واختتم قوله: "إذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد، القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية.. وندعم حفتر في حربه ضد الإرهاب

أحمد حجاج: رسالة مصر لمجلس الأمن لعرقلة شرعنة اتفاق أردوغان والسراج

انتهاء مفاوضات موسكو بشأن ليبيا دون اتفاق.. حفتر يدرس المسودة قبل التوقيع.. وأبرز بنود وثيقة وقف إطلاق النار

أول تعليق من أردوغان على المفاوضات بين حفتر والسراج

الأمم المتحدة : نأمل أن تصبح محادثات موسكو خطوة نحو عقد لقاء حول ليبيا في برلين

الكلمة الفصل للجيش الليبي.. مؤتمر صحفي للمشير لتوضيح ملابسات مؤتمر موسكو والمؤامرة.. رئيس وزراء إيطاليا في القاهرة.. أردوغان يدفع بمرتزقة على جميع المحاور.. وقوات حفتر تفصلها نصف ساعة عن قلب طرابلس

ترشيحاتنا

أنغام تتألق في هلا فبراير بـ الكويت.. صور

برلماني: عبد العال يستحق جائزة نوبل.. لهذا السبب

الصبر بدأ ينفد.. حفتر يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار بشروط

أحمد السعدني يهاجم شيكابالا وعبد الله جمعة بعد السوبر المصري

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة .. رددها الآن

ملفتة و مبهرة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس

طريقة تشغيل الوضع المظلم في واتس آب Whatsapp على هواتف iOS.. تعرف عليها

ملفتة و مبهرة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها