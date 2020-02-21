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أخبار العالم

شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:00 ص
علي خامنئي
علي خامنئي
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شيماء مصطفى
نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، عدة صور للمرشد الأعلى آية على خامنئي، وهو يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

وأكد خامنئي مجددا اليوم الجمعة أن التصويت فى الانتخابات البرلمانية يعد "واجب دينى".

وأضاف خامنئي "التصويت واجب دينى... سيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران... أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكرا".

وبدأ الإيرانيون، اليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان "مجلس الشورى".

وتجرى الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.
شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
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