لاعب الزمالك السابق: خلاف قديم بين كهربا وطارق حامد ظهر بمباراة السوبر.. فيديو

قال عادل عبدالواحد لاعب الزمالك السابق، إن مباراة السوبر أمس بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الإمارات كان ينتظرها الشعب المصري كاملا، لافتا الي أنها كانت منظمة بشكل يفوق التوقعات.





وأضاف عادل عبدالواحد خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح " المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن مباراة السوبر كانت متوسطة المستوى عن المباريات الماضية، مشيرا إلى أن الأهلي تفوق على نادي الزمالك في الشوط الأول.





وأكد لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك منذ بداية المباراة وهدفه الأساسي هو اللعب علي ضربات الجزاء.





وتابع عادل عبدالواحد، أن الحالة النفسية للاعبين أثرت على الأداء في الملعب، مؤكدا أن خلاف كهربا وطارق حامد الذي ظهر بالمباراة أمس ليس حديثا بل خلاف قديم بينهم.



