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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:36 ص
مسجد الحامدية الشاذلية
مسجد الحامدية الشاذلية
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محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة 27 جمادى الآخرة 1441هـ ـ الموافق 21 فبراير 2020م تحت عنوان: السنة النبوية الشريفة، ومكانتها في التشريع".

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

 واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر..شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو

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