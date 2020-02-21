السلطات الألمانية تكشف هوية منفذ إطلاق النار بمدينة هاناو

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات الألمانية كشفت هوية منفذ هجوم إطلاق النار على مقهيين في مدينة هاناو الألمانية الأربعاء الماضي، وهو رجل يبغ من العمر 43 عاما ويُدعى توبياس راثجين.





وقالت الشرطة الألمانية، إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 9 أشخاص بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.













وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كشفت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل، الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع إطلاق النار.





وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن منفذ إطلاق النار ارتكب جريمته بدوافع تتعلق بالكراهية.