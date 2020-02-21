وزير الصحة اللبناني يكشف تطورات حالة أول مصاب بـ كورونا.. فيديو

عرضت قناة أكسترا نيوز مؤتمر صحفى للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان .

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن لبنان سجلت اليوم أول حالة من فيروس كورونا، موضحًا أن الحالة المشخصة بصحة جيدة ولا تعانى من أشياء خطرة.

وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن هناك إجراءات مشددة على المطارات لعمل الفحوصات على الركاب، مشيرًا إلى أن حالة الخوف الموجودة فى الشارع اللبنانى غير مطلوبة، وأنهم يتعاملون مع حالة كورونا بكل دقة.

وكشف الوزير، أن هناك حالتين مشتبه فى إصابتهم، بخلاف الحالة الأولى، ونحن نقوم بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة فى التعامل معهم.

ووجه وزير الصحة اللبنانى التحية لمنظمة الصحة العالمية على التعاون فى مكافحة هذا الفيروس.