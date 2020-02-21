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رياضة

مع قرب وصول الطائرة.. الآلاف من عشاق الزمالك يزحفون لـ مطار القاهرة لاستقبال الفريق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:46 م
استعدادات جماهير
استعدادات جماهير الزمالك لآستقبال بعثة الفريق
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عبدالله هشام - نورهان خفاجي - أشرف العمدة
توافدت الآلاف من جماهير علي صالة ٤ بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة فريق الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي.


ومع اقتراب موعد وصول طائرة بعثة الزمالك القادمة من الإمارات زادت الأعداد بكثافة مهولة.


وتستعد الجماهير الزمالكاوية بالهتافات والأهازيج المشجعة للفريق الذي حقق البطولة الثانية في أقل من أسبوع بعد الفوز علي الترجي في السوبر الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي مجددا، يوم الاثنين المقبل، بمسابقة الدوري الممتاز.
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