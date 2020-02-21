بعد إساءات عبدالله جمعة وشيكابالا.. حسام عاشور يعد جماهير الأهلي بالرد

وعد حسام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جماهير الفريق الأحمر بالرد على كل الإساءات التي تعرض لها الفريق من نجوم الزمالك عقب مباراة السوبر المصري.





وتوج الزمالك بالسوبر المصري على حساب النادي الأهلي عقب الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وكتب حسام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدا في حقه أو في حق الأهلي".





وأضاف: "ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".





ونشبت أزمة حادة بين لاعبي الفريقين أمس خاصة بعدما توجه عبدالله جمعة لاستفزاز جماهير النادي الأهلي وقام من بعده شيكابالا بفعل فاضح أمام جماهير الأهلي.



