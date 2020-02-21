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مرأة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البلح الأسود؟

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:31 م
فوائد البلح الاسود
فوائد البلح الاسود
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رضوى حسام

يتميز البلح الأسود بمذاقه الرائع، فهو من أكثر الفاكهة المحببة لدى العديد من الأشخاص، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم بسبب ما يحتويه البلح الأسود من فيتامينات ومعادن.


كما يحتوي البلح الأسود على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة السرطان، ويمتلك قدرة رهيبة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة عسر الهضم والإمساك.


ويتميز البلح الأسود بفوائده الرائعة للبشرة والشعر حسب ما أشار موقع "bold sky" ومن أبرز فوائده للبشرة والشعر التالي:


فوائد البلح الأسود للبشرة :

- يساعد فى حل مشكلة جفاف البشرة.

- يزيد من رطوبة البشرة.

- يساعد في العلاج الأمراض الجلدية والتناسلية نتيجة لاحتوائه على الألياف الطبيعية.

- يساهم في حماية البشرة من التقشير.


فوائد البلح الأسود للشعر :

- يخلصك من جفاف الشعر نتيجة لإمداد الشعر بالفيتامينات والبروتينات التى تساهم في ترطيب فروة الرأس.

- تقوية الشعر وزيادة كثافته.

- يساعد في علاج تساقط الشعر نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، ويمد الشعر بما يحتاجه من غذاء.

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