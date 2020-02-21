الجيش الوطني الليبي: تصريحات أردوغان تدل على تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أنه قد أرسل مرتزقة إلى ليبيا يدل على مدى تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء بما فيهم مجلس الأمن.





وقال المحجوب - في اتصال هاتفي للقناة الأولي بالتليفزيون المصري - إن تصريحات أردوغان اليوم أنه قد أرسل مرتزقة وتبجح بذلك تدل على مدى تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء بما فيهم مجلس الأمن الدولي، الذي يدرك أن ليبيا تحت البند السابع وبالتالي من المفترض أن يقف كل هذه الأمور، وهناك حظر للأسلحة على ليبيا وهناك الكثير من القرارات التي اتخذت في هذا الجانب وآخرها تفاهمات برلين وما حدث في ميونخ.



وطالب المحجوب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف تجاه هذا الخرق وخاصة أن الجيش الوطني الليبي التزم بإيقاف إطلاق النار.. قائلا : "لكن لا يمكن أن نرضخ أكثر من ذلك إذا كان الطرف الآخر يقوم بخرق هذه الاتفاقية ويطالبوننا بأن نبقى أو ننتظر".



وتابع قائلا : نحن عندما استجبنا لمطالب الدول بإيقاف إطلاق النار كنا على مقربة من أن نكمل ما تبقى من كيلومترات في طرابلس.. واحترمنا هذه الرغبة بسبب أننا نريد ان نوضح للعالم اننا لسنا دعاة حرب وأننا نسعى إلى تنفيذ ارادة الليبيين وهي حل الميليشيات والقضاء على الارهاب وتسليم اسلحتها وبالتالي يعم الاستقرار والأمن وننتقل إلى اقامة دولة مؤسسات التي يحلم بها كل الليبيين" .



وأشار إلى أن تركيا لم تلتزم والمجموعة التي تدير الدفة في طرابلس وهي مجموعة الوفاق الغير معترف بها لازالت تصر على جلب هؤلاء المرتزقة والأسلحة.