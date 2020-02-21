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أخبار العالم

الرئيس الجزائري: نقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:44 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أقل ما يمكن فعله لليبيا هو رد الجميل لشعبها.

وأضاف تبون في حوار مع قناة "روسيا اليوم" أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين.

وأوضح أن الجزائر "لن تنحاز لطرف على حساب آخر"، مضيفا أن أقل ما يمكن أن تفعله الجزائر لليبيا، هو رد الجميل لشعبها على موقفه من ثورة التحرير.

وبشأن العلاقات مع المغرب، قال تبون إن "إغلاق الحدود مع المغرب كان رد فعل ونؤمن بأن امتداد الجزائر هو المغرب، مشيرا إلى أن المشاكل لا تحل بالمناورات وعزل الآخر، وأن الأمل قائم في عودة الأمور إلى نصابها".

وشدد على أن العلاقة بين الشعبين المغربي والجزائري قوية، وأن الجزائر لا تملك أي ضغينة تجاه المغرب.

وعن سوريا، قال الرئيس الجزائري إنها دولة مؤسسة للجامعة العربية، وضعفها دوليا يعود لكونها من دول المواجهة والتصدي.

كما صرح تبون بأنه كان على وشك زيارة المملكة العربية السعودية، لكنها تأجلت بسبب ازدحام برنامجه.
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