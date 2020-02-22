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فن

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتبادلان القلوب الحمراء على انستجرام

السبت 22/فبراير/2020 - 05:28 ص
احمد العوضى و ياسمين
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
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كريم ناصر
نشر الفنان أحمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. 

وتبادلت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي  القلوب الحمراء بالتعليقات إعجاب بالصورة . 

ويشارك العوضي حاليًا في تصوير مسلسل "الأختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".
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