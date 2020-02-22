شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتبادلان القلوب الحمراء على انستجرام

نشر الفنان أحمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.





وتبادلت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي القلوب الحمراء بالتعليقات إعجاب بالصورة .





ويشارك العوضي حاليًا في تصوير مسلسل "الأختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.



