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أخبار العالم

بعد تسجيل أول حالة وفاة.. إغلاق 10 بلدات إيطالية بسبب كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:37 ص
بعد تسجل أول حالة
بعد تسجل أول حالة وفاة.. إغلاق 10 بلدات إيطالية بسبب كورونا
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سمر صالح

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.

وأمرت السلطات في شمال إيطاليا، بإغلاق المدارس والأماكن العامة في عشر بلدات بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية تعود حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو​​​.

وأفادت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 حالة.

 وكانت حالة الاشتباه الأولى سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

وأعلنت السلطات في مؤتمر صحفي، أن الفحوص المخبرية كشفت إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا، كانوا ارتادوا على ما يبدو، حانة معيّنة مع مجموعة من الأصدقاء، كما أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس في فينيتو.

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