بعد تسجيل أول حالة وفاة.. إغلاق 10 بلدات إيطالية بسبب كورونا

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.
وأمرت السلطات في شمال إيطاليا، بإغلاق المدارس والأماكن العامة في عشر بلدات بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 حالة.
وأعلنت السلطات في مؤتمر صحفي، أن الفحوص المخبرية كشفت إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا، كانوا ارتادوا على ما يبدو، حانة معيّنة مع مجموعة من الأصدقاء، كما أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس في فينيتو.