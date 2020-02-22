فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول كوب من عصير البنجر

أكد الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن عصير البنجر أو ما يطلق عليه البعض الشمندر يعد من أفضل المشروبات الطبيعية التى يمكنك تناولها لكى تتمتع بصحة جيدة، حيث يتميز عصير البنجر بأنه يعمل على زيادة تدفق الدم للعضلات مما يحسن من استهلاك الاوكسجين فى الجسم و القدرة على ممارسة أكبر قدر من الأنشطة و المهام اليومية لفترات أطول و يقلل أيضا من الشعور بالإجهاد.
وأضاف النادى، أن عصير البنجر يعزز عمل جهاز المناعة كما يساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد، كما يفيد عصير الشمندر فى التقليل من مستوى الكولسترول في الدم؛ وذلك لاحتوائه على مركبات مثل الفلافونويد.