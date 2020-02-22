فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول كوب من عصير البنجر

البنجر يعزز عمل جهاز المناعة كما يساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد، كما يفيد عصير الشمندر فى التقليل من مستوى الكولسترول في الدم؛ وذلك لاحتوائه على مركبات مثل الفلافونويد. وأضاف النادى، أن عصيريعزز عمل جهاز المناعة كما يساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد، كما يفيد عصير الشمندر فى التقليل من مستوى الكولسترول في الدم؛ وذلك لاحتوائه على مركبات مثل الفلافونويد.





البنجر يساعد أيضا على استرخاء العضلات، وتدفق الدم بكثرة، ناصحا بشرب كوبين من عصير البنجر يوميًا لخفض الضغط المرتفع، كما أظهرت بعض الدراسات أن البنجر يساعد في علاج دهون الكبد. وأشار إلى أن عصير

أكد الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن عصيرأو ما يطلق عليه البعض الشمندر يعد من أفضل المشروبات الطبيعية التى يمكنك تناولها لكى تتمتع بصحة جيدة، حيث يتميز عصيربأنه يعمل على زيادة تدفق الدم للعضلات مما يحسن من استهلاك الاوكسجين فى الجسم و القدرة على ممارسة أكبر قدر من الأنشطة و المهام اليومية لفترات أطول و يقلل أيضا من الشعور بالإجهاد.