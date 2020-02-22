شاهد.. وليد توفيق ينعي والدة جورج وسوف

شارك الفنان وليد توفيق، جمهوره بصورة للفنان جورج وسوف برفقة والدته، ينعي بها والدة سلطان الطرب من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق الفنان وليد توفيق، على الصورة قائلا: "احر التعازي للحبيب ابووديع بوفاة الوالده ام جورج الله يرحمها ويجعل مسكنها الجنه".





يذكر أنه توفيت والدة الفنان جورج وسوف صباح أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما وشيعت الجنازة ظهر الجمعة من كنيسة مار الياس ببلدية كفرون بسوريا.





وتتلقى أسرة الراحلة وعلى رأسهم الفنان جورج وسوف، التعازي أيام 22، 23، 24 فبراير في صالة كنيسة مار الياس - ببلدية كفرون، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت سوريا كل الأيام.





وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا.