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رياضة

خضعا لفحص طبي اليوم.. ثنائي دفاع الزمالك خاضا موقعة السوبر المصري مصابين

السبت 22/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
خضع حازم إمام ومحمد عبد الشافى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة وفحوصات طبية اليوم، السبت.

يأتي هذا بسبب الإصابات التي يعانى منها الثنائى فى الفترة الحالية، وتعرض حازم إمام لإصابة بشد فى العضلة الضامة، في حين يعانى من محمد عبد الشافى من إصابة في غضروف الركبة.

وشارك الثنائي فى مباراة الأهلي الأخيرة فى السوبر المصري، رغم إصابتهما، ومن المقرر أن تُحدد الفحوصات الطبية حجم إصابة ثنائى الأبيض.

كان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للتدريب غدا، الأحد، وذلك بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، في لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، مساء الخميس الماضي.

ويرتبط الفريق الأبيض بمواجهة الأهلى يوم الاثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة.
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