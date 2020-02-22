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رياضة

الدوري الإنجليزى .. أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي

السبت 22/فبراير/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاءت تشكيل مانشيستر سيتي للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر ، فيرناندينو ، لابورت ، ميندى

الوسط: رودرى ، جوندوجان ، دى بروين

الهجوم: رياض محرز ، برناردو سيلفا ، أجويرو 


في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه على ليستر سيتي، للمباراة الثالثة على التوالي، وتحقيق الفوز، من أجل توسيع الفارق بينه وبين كتيبة بريندان رودجرز لـ 7 نقاط.

كما سيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي لكتيبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، بذهاب دور الـ16من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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