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أحمد موسى: نقترب من اتفاق نهائي حول سد النهضة ولن تضر أي دولة.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 08:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي استقبل المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الإثيوبي اليوم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "يبدو أننا متجهون إلى آخر محطة قبل التوقيع النهائي على اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة حول سد النهضة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بيان الرئاسة يؤكد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة، ولن يضر أي من الدول الثلاث في الاتفاق الذي سيتم التوصل له".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر مُلتزمة لإنجاح مفاوضات مسار واشنطن، والحفاظ  على مبادئ الاحترام المُتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإعلاء قيم التعاون بين الشعوب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أكد أنه مع اقتراب توقيع الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد يحفظ التوازن بين كل الأطراف، ولن يضار أحد من هذا الاتفاق".

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