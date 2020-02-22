أحمد موسى: نقترب من اتفاق نهائي حول سد النهضة ولن تضر أي دولة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي استقبل المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الإثيوبي اليوم.

محطة قبل التوقيع النهائي على اتفاق ملزم

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " يبدو أننا متجهون إلى آخر محطة قبل التوقيع النهائي على اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة حول سد النهضة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بيان الرئاسة يؤكد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة، و لن يضر أي من الدول الثلاث في الاتفاق الذي سيتم التوصل له".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر مُلتزمة لإنجاح مفاوضات مسار واشنطن، والحفاظ على مبادئ الاحترام المُتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإعلاء قيم التعاون بين الشعوب".



