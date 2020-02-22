قوى عاملة البرلمان تكشف أسباب تراجع العمالة المصرية بالخارج.. تفاصيل

قال النائب فايز أبو خضرة،عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قلة المشروعات وركود الحركة الإقتصادية بدول الخليج هما السبب المباشر للتراجع في تصدير العمالة المصرية للخارج،مما جعل الدول المستوردة تستقطب عمالة جنوب شرق أسيا ،وذلك للرغبة في إنفاق أقل على التكاليف والمرتبات.





وطالب "أبوخضرة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" وزارة القوي العاملة بعمل مكاتب عمالية في الدول الإفريقية بأكملها خاصة السودان ونيجيريا بإعتبارهم الدول الواعدة بالتقدم والتنمية ،لتعويض نقص الطلب على العمالة بدول الخليج،كما يجب علي الوزارة دراسة متطلبات السوق الافريقي .





وأوضح النائب أن أرتفاع أجور العمالة المصرية له تأثير كبير في نقص الطلب عليهم بسبب رغبة الوزارة في المحافظة علي كرامة العامل المصري عن طريق تحديد الشروط المناسبة وعلي رأسها الراتب مما أحدث حالة من العزوف عن المصريين ،فكما نعلم أن العامل المصري أمهر العمال بالنسبة للخارج .





وأشار النائب فايز أبو خضرة، إلي أن التراجع لن يؤثر علي نسبة البطالة بمصر فالدولة تعمل جاهدة علي تحقيق التنمية ،لافتا ان انخفاض مؤشر البطل وصل لـ 8% بعد أن كان 14%،وأن هناك إنتعاشا للعمالة الداخلية بفضل المشروعات التي خلقت المزيد من فرص عمل للشباب .





وأضاف "أبوخضرة" أنه، لابد من إتباع أحدث الأساليب لزيادة تصدير العمالة المصرية وذلك بالتسويق للعامل المصري وقدراته ومهارته بإعتباره ثروة قومية وذلك من قبل مستشارين العمالية ،فخذا في حد ذاته عمل وطني يخدم المواطن والدولة في أن واحد.









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