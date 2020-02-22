ريال مدريد وليفانتي.. التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول





كان ريال مدريد المستحوذ على مجريات الشوط الأول بالكامل، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم، عن طريق لاعبه كريم بنزيما في الدقيقة الحادية عشر ، بعد تمريرة رائعة من فرانشيسكو إيسكو، لكن بنزيما أهدر الكرة برعونة.





وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات، منها 4 على المرمى، بينما سدد ليفانتي كرتين فقط، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفانتي وريال مدريد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.