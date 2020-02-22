إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

علّق وائل جمعة، أسطورة دفاع المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، على قرارات لجنة الانضباط، بخصوص الأحداث التي أعقبت لقاء السوبر.





وكانت لجنة الانضباط قد وقعت عقوبات على كل من محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





ونشر "جمعة" تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر كتب فيها: "إذا لم تستح فافعل ماشئت.. الخلاصة".





وكانت مباراة السوبر قد شهدت أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الأهلي والزمالك، والتي انتهت بتتويج الزمالك بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح.