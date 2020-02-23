حتحوت يكشف سبب عدم إيقاف طارق حامد بعد مشادته مع كهربا .. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن طارق حامد لاعب وسط الزمالك ، لم يتعرض للإيقاف، أو العقوبة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري للكرة، التى أصدرت، منذ قليل، قراراتها بشأن لقاء السوبر.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن لجنة الانضباط كانت مكلفة بمعاقبة اللاعبين الذين خرجوا عن النص، عقب السوبر المصري ، وهو ما لم يحدث من جانب طارق حامد.









وأوضح هانى حتحوت، إن التجاوزات التى صدرت من جانب طارق حامد، تمت معاقبته بسببها من حكم المباراة، بإشهار البطاقة الصفراء فى وجهه، ولذلك لم تقم لجنة الانضباط بمعاقبته مجددا.