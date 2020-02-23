AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:16 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الإعلامي هاني حتحوت إن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك قال إنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز بعد صدور قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي الزمالك بعد أحداث مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات.

وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد إن مرتضى منصور قال إنه سوف يتقدم بطلب إلى وزير العدل من أجل إلغاء انتداب اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الكرة في مصر.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها التالى :

1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5- تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

مفاجأة.. قرارات لجنة الانضباط بسبب لقاء القمة ليست نهائية

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات كهربا

أول رد فعل من شيكابالا بعد قرار إيقافه 8 مباريات عقب أحداث السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

انتظروا قرارات لجنة الانضباط.. أحمد موسى: لقاء قمة مع مرتضى منصور بعد قليل.. فيديو

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

وفاء عامر تعلق على إصابة نجلها بجرح في رقبته.. شاهد

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

أخبار الرياضة | إيقاف كهربا لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات.. وحقيقة عدم استضافة الإمارات الأهلي والزمالك

وداعا للإحراج .. كوب واحد من مشروب سحري يقضي على غازات البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه