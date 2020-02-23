عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

أكد الإعلامي هاني حتحوت إن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك قال إنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز بعد صدور قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي الزمالك بعد أحداث مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد إن مرتضى منصور قال إنه سوف يتقدم بطلب إلى وزير العدل من أجل إلغاء انتداب اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الكرة في مصر.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها التالى :

1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5- تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.