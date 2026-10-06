الصحة: لا يوجد أي نقص في التطعيمات سواء كانت الروتينية أو التي توفرها الوزارة

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على الشائعات التي انتشرت بشأن وجود نقص في التطعيمات، قائلا: إن وزارة الصحة لديها منظومة مركزية لمتابعة أرصدة التطعيمات وتوزيعها على المحافظات والوحدات الصحية، مع متابعة لحظية من خلال مديريات الشؤون الصحية.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أنه لا يوجد أي نقص في التطعيمات، سواء كانت الروتينية أو التطعيمات التي توفرها الوزارة بناءً على الوقت أو الفصول، مثل التلقيح أو لقاح الإنفلونزا.

وأوضح أن التطعيمات متوفرة ليس فقط في كل وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة، لكن أيضًا يوجد مخزون آمن وكافٍ جدًا لكافة التطعيمات الروتينية، مع استمرار سلسلة إمداد اللقاحات الموسمية مثل لقاح الإنفلونزا.

وأشار إلى أن الوزارة لديها مخزون يكفي ستة أشهر، مؤكدًا أن التطعيمات موجودة في كل المحافظات، وليس فقط على مستوى المدن الكبرى أو المحافظات الكبرى، بل تمتد إلى وحدات الرعاية الأولية في القرى والمراكز.

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن التطعيمات متاحة في كل الوحدات الصحية دون أي عجز، ودعاهم إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند أي استفسار، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع كل ما يتعلق بصحة المواطنين.