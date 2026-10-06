قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية القطرية: جهود الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه
من لحظة لعب إلى محاولة استدراج.. القصة الكاملة لمحاولة خطف طفل في المرج
بن جفير بعد هدم مبنى فلسطيني في حي الطور: «القدس لنا وإسرائيل لنا»
هيئة الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء خريفية حتى الإثنين المقبل
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. "الوزراء" ينظم أولى ورش العمل لتعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
بالإشارة إلى نصر أكتوبر.. محمود صلاح يشعل تصفيات شمال إفريقيا بهدف في شباك الجزائر
التعليم العالي تعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي المباشر بالجامعات التكنولوجية
تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن
الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص
الحسابات الفلكية تكشف ميلاد هلال جمادى الأولى.. والرؤية الأحد المقبل
احتجاجات طلابية تهز فرنسا.. إصابة أكثر من ألف شخص والحكومة تعلق الدراسة غدا
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. مدبولي يستعرض محاور رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش اليمني: نخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبل حبشي بمحور تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
هاني حسين

أعلن الجيش اليمني، أنه يخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبل حبشي ضمن مسرح العمليات القتالية لمحور تعز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن العمليات القتالية التي انطلقت ضمن عملية "فجر اليمن" حققت أهدافًا عدة، بينها تحرير باب المندب وذوباب والتحرير الكامل لجزيرة ميون، بالتزامن مع عمليات قتالية في مأرب وغارات جوية وغطاء جوي متواصل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الحوثي خسرت ما أعدته خلال الفترة الماضية في هذه الجبهة ذات الأهمية الجيوستراتيجية، مشيرًا إلى استنزافها عبر "مصيدة قتل" خلال الأسابيع الماضية، وفشلها في تحقيق أهدافها بالمناطق الجبلية في جبهات تعز.

وأضاف أن العمليات تتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات اليمنية، معتبرًا أن التركيز على هذه الجبهة في العمليات الأولى لاستعادة الدولة حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية وإقليمية، وأن كسر شوكة الحوثيين فيها يمثل رسالة قوية للشعب اليمني، مؤكدًا تحقيق انتصارات في شرق اليمن، خصوصًا مأرب، بالتزامن مع الغطاء الجوي للتحالف العربي والسعودية.

اليمن الجيش اليمني اخبار التوك شو صنعاء تعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

ترشيحاتنا

بي إم دبليو M5 E39

بي إم دبليو M5 ألهمت فولكس فاجن لصناعة محركها السري W10

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطورين

وداعاً للحرية الكاملة في أندرويد.. قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطورين

بالصور

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد