الجيش اليمني: نخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبل حبشي بمحور تعز

أعلن الجيش اليمني، أنه يخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبل حبشي ضمن مسرح العمليات القتالية لمحور تعز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن العمليات القتالية التي انطلقت ضمن عملية "فجر اليمن" حققت أهدافًا عدة، بينها تحرير باب المندب وذوباب والتحرير الكامل لجزيرة ميون، بالتزامن مع عمليات قتالية في مأرب وغارات جوية وغطاء جوي متواصل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الحوثي خسرت ما أعدته خلال الفترة الماضية في هذه الجبهة ذات الأهمية الجيوستراتيجية، مشيرًا إلى استنزافها عبر "مصيدة قتل" خلال الأسابيع الماضية، وفشلها في تحقيق أهدافها بالمناطق الجبلية في جبهات تعز.

وأضاف أن العمليات تتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات اليمنية، معتبرًا أن التركيز على هذه الجبهة في العمليات الأولى لاستعادة الدولة حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية وإقليمية، وأن كسر شوكة الحوثيين فيها يمثل رسالة قوية للشعب اليمني، مؤكدًا تحقيق انتصارات في شرق اليمن، خصوصًا مأرب، بالتزامن مع الغطاء الجوي للتحالف العربي والسعودية.