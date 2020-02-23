AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو بانجو بالدقهلية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:21 م
كلبش
كلبش
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مسجل شقى خطر بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - 3 طلقات نارية من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بدمياط

الداخلية في يوم.. حملات أمنية على تجار المخدرات والسلاح بالمحافظات.. كشف غموض العثور على جثة سيدة بالطريق العام بالفيوم

ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم 6 كيلو حشيش و4 كيلو بانجو وفودو بالقاهرة

بحوزتهما كيلو هيروين وحشيش.. الأمن يضبط عنصرين إجراميين بالجيزة

ترشيحاتنا

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

فيروس كورونا يضرب الأنشطة الرياضية في إيطاليا

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

الجيش الليبي يكشف عدد قتلى القوات التركية في ليبيا

تحدى هاني شاكر ورد على باسم سمرة.. أبرز 20 تصريحا لـ محمد رمضان مع وائل الإبراشى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قهوة الصباح.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جديدة

هوندا تطرح إصدارًا جديدًا من honda civic.. سعر ومواصفات

دمياط جديدة تظهر فى الغربية.. صدى البلد فى قرية كتامة معقل صناعة الأثاث ومفرخة الأيدى العاملة المدربة