ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو بانجو بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مسجل شقى خطر بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى.





أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - 3 طلقات نارية من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالى).





بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.