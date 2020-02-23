رئيس البرلمان يستقبل النائب محمد أبو العينين

استقبل د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر مجلس النواب، رجل الصناعة محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، وذلك قبل أدائه اليمين الدستورية بالجلسة العامة، بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية المُطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على 36 ألف صوت و213 صوتًا.





وأدّي "أبو العينين" اليمن الدستورية بالجلسة العامة اليوم الأحد، بحسب ما تنص المادة 104 من الدستور "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، فيما قام العديد من نواب البرلمان بتوجيه التحية له وتمنيات التوفيق له خلال الفترة المقبلة.





وأكد "أبوالعينين" في تصريحات صحفية، أنّه عازم على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتخدم الصناعة وتطورها، إضافة إلى الدفع في اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.



يُذكر أن رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسًا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسًا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.





وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري.. وغيرها.





انتخب "أبو العينين" رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011 .





كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .





بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .





كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.





جوائز عالمية:

فاز "أبو العينين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوى القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.





كما حصد "أبو العينين"، جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوى أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للابتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا.