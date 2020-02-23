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رياضة

حيثيات اتحاد الكرة تبرئ أشرف بن شرقي من أحداث سوبر الأهلي والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشفت حيثيات العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى براءة المغربي أشرف بنشرقي لاعب النادى الزمالك من الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي النادي الزمالك والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

جاء بين طيات الحيثيات أن بنشرقي لاعب الزمالك قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء مجريات مباراة السوبر المصري ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.


وأعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذي انعقد يوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقرير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة شيكابالا وفقا لتعديلات لائحة العقوبات بأن عقوبة الفعل الفاضح إيقاف 8 مباريات وغرامة مالية ، بينما عقوبة كهربا بإيقافه لنهاية الموسم وفقا لتقرير الحكم الذي استندت إليه لجنة الانضباط بسبب محاولته التعدي على الحكم النرويجي وتعديه على عبدالله جمعة.
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