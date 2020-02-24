يقتل الرجال ببطء.. أسباب صادمه للإصابة بسرطان البروستاتا

لا يعرف الأطباء بالضبط سبب حدوث سرطان البروستاتا ، لكن هناك مجموعه من العوامل تشكل مصدر خطر و تزيد من احتمال حدوث سرطان البروستاتا إليك أبرز أسباب الإصابة ب سرطان البروستاتا يفدمها موقع هيلث لاين









-التاريخ العائلي : التاريخ العائلى للإصابة له دور فى الإصابة

-العمر : يزيد الخطر بعد سن 50 ، لكنه نادر الحدوث قبل سن 45 وفى الاغلب قد يكون بسبب خلل هرمون التيستوسرين لدى الرجال-التاريخ العائلي : التاريخ العائلى للإصابة له دور فى الإصابة بسرطان البروستاتا



أما عن مراحل تتطور سرطان البروستاتا وهى كالتالى ..

المرحلة 0: الخلايا السرطانية موجودة ، لكنها تؤثر فقط على مساحة صغيرة وتتنامى ببطء.المرحلة 1 : السرطان موجود فقط في غدة البروستاتا. العلاج الفعال ممكن في هذه المرحلة.المرحلة 2-3 : انتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة.البعد (المرحلة 4) : انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو العظام.