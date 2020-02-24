AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقتل الرجال ببطء.. أسباب صادمه للإصابة بسرطان البروستاتا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:16 ص
سرطان
سرطان
Advertisements
لمياء الياسين
لا يعرف الأطباء بالضبط سبب حدوث سرطان البروستاتا ، لكن هناك مجموعه من العوامل تشكل مصدر خطر و تزيد من احتمال حدوث  سرطان البروستاتا  إليك أبرز أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا يفدمها موقع هيلث لاين

-العمر : يزيد الخطر بعد سن 50 ، لكنه نادر الحدوث قبل سن 45 وفى الاغلب قد يكون بسبب خلل هرمون التيستوسرين لدى الرجال

-التاريخ العائلي : التاريخ العائلى للإصابة له دور  فى الإصابة بسرطان البروستاتا 

أما عن مراحل تتطور سرطان البروستاتا وهى كالتالى ..

المرحلة 0: الخلايا السرطانية موجودة ، لكنها تؤثر فقط على مساحة صغيرة وتتنامى ببطء.

المرحلة 1 : السرطان موجود فقط في غدة البروستاتا. العلاج الفعال ممكن في هذه المرحلة.

 المرحلة 2-3 : انتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة.

البعد (المرحلة 4) : انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو العظام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرطان الغدة الدرقية .. الأعراض والتشخيص وطرق العلاج .. تقرير

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

سرطان البروستاتا عند الرجال.. 4 أعراض والعوامل الوراثية أبرز الأسباب

قبل فوات الأوان.. أعراض سرطان الثدى ومراحل تطوره

في اليوم العالمي له.. سرطان الثدي لا يقتصر على النساء.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة به.. وتأخر سن الزواج يزيد من حدوثه.. وبهذه الطريقة يتم تشخيصه وعلاجه

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول عزل رئيس اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة

سرطان المخ.. رمضان صبحي يعزي أسرة عمرو فهمي

اتحاد الكرة: القمة في موعدها والزمالك لم يرسل خطابا بشأن الانسحاب

محامي الطيار أشرف أبو اليسر يفتح النار على محمد رمضان من جديد ..فيديو

أشرف زكي مهددا: «مش هنسيب حق أحمد زكي» ..فيديو

مشاهد مؤثرة من جنازة عمرو فهمي بـ مسجد الشرطة .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين