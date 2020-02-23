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محافظات

مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:53 م
مياه الأمطار تغرق
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة
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جمالات الدمنهوري

شهدت محافظة البحيرة مساء اليوم، الأحد، موجة من الطقس السيئ وأمطارا غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، حولت شوارعها إلى بحار في القرى والنجوع وبعض المدن خاصة دمنهور العاصمة التى أصبحت شوارعها كمستنقعات المياه.


كشف سقوط الأمطار في محافظة البحيرة، عن سوء حالة صفايات المطر وعدم تسليكها و انسدادها بشكل تام، مما أدى إلى محاصرة شارع أحمد عرابي بمياه الأمطار .


تسبب ذلك فى إعاقة الحركة المرورية للمواطنين والسيارات الأمر الذي دفع المسئولين بشركة المياه إلي غلق أحد اتجاهاته فى محاولةً لشفط مياه الأمطار المتراكمة والتي قاربت علي الوصول إلي حافة الأرصفة .


وكانت محافظ البحيرة  قد أعلنت عن  استمرار رفع درجة الاستعداد و الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة، بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.


لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى و مجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، مع استمرار أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد
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