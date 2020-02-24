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توك شو

غفلنى ولم يحترمنى.. ناصر البرنس: محمد رمضان اقتحم مكان عملي.. ومنتجه قال لى ما تتكلمشى علشان ما تزعلشى مني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، العديد من المعلومات بشأن اقتحام الفنان الفنان محمد رمضان محل عمله قائلا "غفلنا ولم يحترمني أو يحترم مكان عملي".

وأضاف ناصر البرنس خلال حواره مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، تقديم حسن محفوظ، أن الفنان محمد رمضان كان يجب عليه الاستئذان قبل التصوير بالمطعم وكنا سنتعامل معه بكل ذوق، ولكنه لم يستأذن أحد وجاء للمكان لتصوير شئ مدروس.

يذكر أن أزمة جديدة أثارها محمد رمضان، في مسلسل الأزمات المستمرة التي يثيرها باستمرار، بعدما أعلن ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة في منطقة إمبابة، مقاضاته وعدم التنازل عن حقه، بسبب دخوله المطعم والتصوير والرقص فيه دون استئذانه، وكذلك استخدام اسمه في مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

بدأت الأزمة بمقطع فيديو بثه ناصر البرنس، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، كشف كواليس ظهور محمد رمضان، في مطعمه قبل أيام، وتسببه في حدوث حالة ازدحام في محيط المطعم، قال فيه إنَّه تفاجأ باتصال هاتفي من قبل أحد العاملين معه في المطعم، يُخبره بأنَّ محمد رمضان سيصل المطعم بعد قليل، مؤكدًا حرصه على استقباله والترحيب به.

وتابع البرنس أنَّه تفاجأ بوجود 8 كاميرات بحوزة المُرافقين لـ رمضان، مواصلًا: "استغربت وقلت أكيد فيه حاجة غلط.. كلمت المُنتج اللي مع محمد رمضان أسأله.. قالي متتكلمش في الموضوع ده علشان متزعلش مني".
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