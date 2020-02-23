بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يزور رئيس زامبيا بالقصر الرئاسي

زار صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم السبت رئيس زامبيا الدكتور إدغار لونغو بالقصر الجمهوري وبرفقته المتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وسفير جمهورية مصر العربية السفير أحمد مصطفى، والقنصل الفخري لليونان ميشيل كريوبينك.





واستعرض غبطة بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس لرئيس جمهورية زامبيا الأعمال والخدمات التي تقوم بها بطريرك الإسكندرية في البلاد.





وفي ختام اللقاء منح البابا ثيؤدوروس الرئيس الزامبي إدغار لونغو أعلى وسام لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وهو وسام أسد القديس مرقس، والذي لا يُمنح لغير رؤساء الدول.





وعقب اللقاء توجه غبطة البطريرك إلى جنوب دولة زامبيا لزيارة منطقة "شريندو"، لمتابعة شئون الخدمة بمنطقة " فلشيكدون" حيث أُنشات أول نواة أرثوذكسية في منطقة نهر "زامبيزي".





كان في استقبال البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس المفوض الإقليمي وزعيم قبائل المنطقة والزعماء الدينيين والسلطات المحلية.





وتلى صاحب الغبطة الصلاة وقام بوضع حجر الأساس للمركز الجديد لخدمة أبناء المنطقة جنوب زامبيا، والذي يتضمن مدرسة ومركز طبي وكنيسة ومختبر للتعليم والتدريب على الأنشطة الزراعية.