الأقصر للسينما الأفريقية: 15 فيلما عرض أول في الدورة التاسعة ومسابقة جديدة للدياسبورا

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة التاسعة للمهرجان استغرق التحضير لها وقت طويل في مشاهدة الأفلام ونجحنا بالفعل في اختيار أفلام مهمة؛ منها 15 فيلما تعرض كعرض أول، بالإضافة لاستحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا.





وأضاف فؤاد - خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأحد للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل - أن شعار المهرجان هذا العام "سينما إفريقية من كل الدنيا" وهو شعار يؤكد فلسفة المهرجان في الامتداد والتطوير.





من جانبها، أعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة للمهرجان؛ حيث يقام معرض رئيسي حول أفلام الفنان الكبير فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض فيلمين لوحش الشاشة هما "السقا مات" إخراج صلاح أبو سيف وفيلم "الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان أيضا.





وأضافت الحسيني، أن هناك قسما خارج المسابقة ويعرض خلاله 8 أفلام؛ منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان.





وأشارت إلى أن هناك قسما للعروض الخاصة والذي يشهد عرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، وفيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت وفيلم "ستموت في العشرين" للمخرج امجد ابوالعلا .





ولفتت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والذي يواكب فعاليات المهرجان سنحتفي بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية في السينما الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر ويعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية هم: "الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس".





من جهته، أعرب السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، عن سعادته بأن دولة كينيا الشقيقة ستكون ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة، مقدما الشكر للجنة المنظمة بالمهرجان على توطيد العلاقات الإفريقية من خلال صناعة السينما التي تشكل اتجاهات فكرية لقطاعات عديدة من شعوب العالم.





بدوره، استعرض الناقد أسامة عبدالفتاح تفاصيل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما استعرض السيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان، مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والتي تضم 8 أفلام.





وتحدثت هالة الماوي مدير الفعاليات السينمائية بالمهرجان عن مسابقة الدياسبورا التي تضم 7 أفلام، كما استعرض الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي بالمهرجان تفاصيل الورش التي يصل عددها إلى 8 ورش.





من جانبها، أعربت المخرجة عبير فريد شوقي عن سعادتها وسعادة العائلة بتكريم مهرجان الأقصر للسينما الافريقية والاحتفال بمئوية فريد شوقي، وتمنت أن يكون الاحتفال على مدار العام لأن هذا العام هو عام فريد شوقي.





ويكرم المهرجان، الذي تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، في دورته المقبلة نجوما عالمية وأفريقية؛ منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.





كما يصدر المهرجان عدة كتب منها كتاب "وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية" عن الفنان الراحل فريد شوقي تأليف أمل الجمل، وكتاب "السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات". من تأليف أنجالي برابهو.





وتضم لجان التحكيم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل كلا من المخرج البوركيني جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداي، والمخرج المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان، فيما تضم لجنة تحكيم "التسجيلي الطويل"، كلا من المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والناقد المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا.



