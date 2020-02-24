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أخبار العالم

عقب إصابة معُلمة.. إغلاق مدرسة ثانوية في اليابان بسبب كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الإثنين، إغلاق مدرسة ثانوية بسبب إصابة مُعلمة داخل المدرسة بفيروس كورونا المستجد

ووفقا لفضائية العربية السعودية فإن المُعلمة استمرت في التدريس لمدة أسبوع رغم اصابتها بأعراض فيروس كورونا المستجد. 

وقرر الاتحاد الياباني للرياضة البارالمبية، إلغاء بطولة دولية للبوتشيا، كانت مقررة أواخر فبراير الجاري، ضمن الفعاليات الاستعدادية لدورة طوكيو 2020؛ وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الاتحاد، أن القرار جاء؛ لعدم وجود وقت كاف لتقييم التأثير المحتمل للفيروس على الرياضيين.

وكان من المقرر أن يشارك نحو 30 رياضيا، من عشر دول في البطولة، التي كانت ستقام خلال الفترة ما بين 28 فبراير الجاري وأول مارس المقبل.

ورغم إلغاء البطولة الدولية، أشار منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة بوتشيا، بشكل مختلف لم يتحدد بعد، في نفس التواريخ.
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