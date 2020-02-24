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فن

بعد أزمة أسيوط .. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الاسكندرية | تفاصيل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:11 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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آيه عاطف
حررت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية محضرا حمل رقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا في الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما قام حمو بيكا باحياء حفل فني داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالإسكندرية،  دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

كما حررت النقابة الفرعية للمهن الموسيقية بالإسكندرية محضرا آخر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل، برقم 2578 .

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية بأسيوط تقدمت ببلاغ ضد المطرب حمو بيكا والصادر ضده قرار من النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص في نوفمبر الماضي.

وتلقت حينها شرطة النجدة بلاغا من يسري عثمان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية بأسيوط ضد أحد القاعات بشارع أمام جامعة الأزهر على ترعة الإبراهيمية والمطرب حمو بيكا لتنظيمهم حفل للمطرب الممنوع من الغناء بقرار من النقيب الفنان هاني شاكر لعدم وجود ترخيص غناء وقيامه بالتجمهر ضد النقابة.

على الفور توجه العميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات وضباط مباحث قسم ثان والرائد على جلال معاون مباحث ثان لمنع المطرب من الغناء.

وقال ماهر العراقي، إنه عقب معرفته بالحفل قام بإبلاغ الشرطة بوجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا من الغناء خاصة بعد قيام إحدى القاعات بتنظيم حفل كبير له دون اجراء اي تصاريح وقيام القائمين على القاعة ببيع تذاكر واقامة الحفل دون موافقات الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط  التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر.

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