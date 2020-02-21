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فن

لما بغيب بعمل زعابيب.. حمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:31 م
حمو بيكا - هاني شاكر
حمو بيكا - هاني شاكر
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سعيد فراج
طرح مغني المهرجانات حمو بيكا، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، التي تحمل اسم "لما بغيب بعمل زعابيب"، متحديًا قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بمنع هذه النوعية من الأغاني في الحفلات والمنصات الإلكترونية. 

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار. 

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

وشمل القرار مطربي مهرجانات كثيرين مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وأحمد عز.
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