الجمعة.. استئناف مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريكية

واشنطن ، يوم الجمعة المقبل، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان. تتواصل بالعاصمة الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان.





البنك الدولي خلال الفترة الماضية على وضع النص النهائي للاتفاق الذي من المنتظر التوقيع عليه يوم الأحد المقبل، بناء على تفاهمات توصلت إليها الدول الثلاث. وبحسب مصادر أمريكية فقد عكفت الإدارة الأمريكية وخلال الفترة الماضية على وضع النص النهائي للاتفاق الذي من المنتظر التوقيع عليه يوم الأحد المقبل، بناء على تفاهمات توصلت إليها الدول الثلاث.





لا تفريط في حقوق مصر المائية





ومن المعلوم أن مصر قد قامت بالإعلان عن فشل المفاوضات منذ عدة شهور، وطالبت بالوساطة الدولية، ورفعت الأمر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتدويل القضية، وجاءت الوساطة الأمريكية لنزع فتيل هذه الأزمة بين الدولتين.





ومعروف أن الغرب، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، هو الداعم الأساسى لإثيوبيا فى المنطقة ماديًا وعسكريًا، وهو من يقف وراء الزخم الإعلامى حول نموها الاقتصادى.





مصر والسودان أزمات مائية طاحنة. وبحسب خبراء، فإن الهدف من المفاوضات الجارية هو الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، وبما يجنبأزمات مائية طاحنة.





وتبلغ الفجوة الغذائية في مصر حوالى ١٠ مليارات دولار سنويًا، وإذا استمر التعنت الإثيوبى، فعلى مصر استغلال هذه الفرصة لتحييد دور الولايات المتحدة الأمريكية والغرب فى هذه القضية، حيث تستطيع مصر وقتها تحقيق أمنها المائى وعدم التفريط فى حقوقها.





مبعوث إثيوبي



