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محافظات

ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تمكن فريق من إدارة تفتيش الصيادلة  بالاداره الصحية بالدلنجات بمحافظة البحيرة من ضبط محل تجارى  بدون ترخيص يبيع مستحضرات صيدلية مجهولة المصدر وبدون فواتير مما يعرض حياة المواطنين الخطر وتم التحفظ ومصادرة ٥ آلاف من الاقراص المخدرة و مستحضرات التجميل .


جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحه وبناء على تكليف الدكتورة رشا زياده رئيسة الادارة المركزيه لشئون الصيدلة  والدكتور احمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلي بالادارة المركزيه لتكثيف حملات التفتيش الصيدلي لضبط المنظومة الصحيه والسوق الدوائي والحرص علي حصول المواطنين علي الخدمات الصحية المناسبه والسليمه .


واسفرت الحملة عن مصادرة  500قرص أدويه مؤثره عل الحالة النفسيه بدون فواتير وتعتبر جدول ثالث مخدرات و 4000 قرص من المستحضرات الصيدليه و 300 فيال و100 زجاجه دواء و 200 عبوة كريم بدون فواتير ومعده للبيع بدون ترخيص ووجد شخص غير صيدلي يزاول المهنة بدون ترخيص وقد تم تحريز جميع المضبوطات تحت تصرف النيابه وتم تحرير محضر بالواقعة 

وكانت الحملة باشراف الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة انجي رحومه مديرة عام إدارة الصيدلة والدكتورة نسرين نادر مدير ادارة التفتيش الصيدلي وشارك بالحملة الدكتورة سلوى عطية والدكتورة اسماء نصرالله والدكتورة ايمان كريم وبمصاحبة  ادارة الرقابة التموينية

ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات
ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات
ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات
ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات
ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات
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