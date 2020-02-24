ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومستحضرات تجميل بمحل فى الدلنجات

تمكن فريق من إدارة تفتيش الصيادلة بالاداره الصحية بالدلنجات بمحافظة البحيرة من ضبط محل تجارى بدون ترخيص يبيع مستحضرات صيدلية مجهولة المصدر وبدون فواتير مما يعرض حياة المواطنين الخطر وتم التحفظ ومصادرة ٥ آلاف من الاقراص المخدرة و مستحضرات التجميل .





جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحه وبناء على تكليف الدكتورة رشا زياده رئيسة الادارة المركزيه لشئون الصيدلة والدكتور احمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلي بالادارة المركزيه لتكثيف حملات التفتيش الصيدلي لضبط المنظومة الصحيه والسوق الدوائي والحرص علي حصول المواطنين علي الخدمات الصحية المناسبه والسليمه .



