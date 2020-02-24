إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق ٦ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.





وقالت قناة "كان" العبرية، إن الصواريخ استهدفت مستوطنة سديروت الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها.





وكانت وزارة الدفاع السورية ذكرت في وقت سابق، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج المجال الجوي السوري، ومن فوق الجولان المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، مؤكدة أن الدفاعت الجوية تصدت ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها.



