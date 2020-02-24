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أخبار العالم

إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق ٦ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن الصواريخ استهدفت مستوطنة سديروت الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها. 

 وكانت وزارة الدفاع السورية ذكرت في وقت سابق، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج المجال الجوي السوري، ومن فوق الجولان المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، مؤكدة أن الدفاعت الجوية تصدت ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها.

وقال جيش الاحتلال إن إسرائيل شنت سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق، مشيرًا إلى أن القصف استهدف موقع تابع "للجهاد الإسلامي" في منطقة عدلية في ريف دمشق، موضحا أن الموقع المستهدف يعتبر "معقلًا مهما" للحركة في سوريا.
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